Сестры Аверины назвали свои любимые талисманы

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова является главным талисманом сестер Авериных. Но Дина и Арина рассказали и о другом приносящем удачу предмете.

«Главный наш талисман — это Ирина Александровна Винер-Усманова», — упомянула Арина президента Всероссийской федерации художественной гимнастики. Цитату привело РИА «Новости».

По словам Дины, ей с сестрой всегда проще готовиться к соревнованиям и настраиваться на выступления, когда рядом находится главный тренер. Гимнастка подчеркнула, что Винер-Усманова очень хорошо их настраивает.

«А так, еще есть игрушки, одна из которых уже засветилась. Это сурикат, который всегда с нами после выступлений. И еще есть свои талисманы», — рассказала Дина Аверина.

Сестры Аверины вместе с другими гимнастками 12 ноября вернулись в Россию после чемпионата мира в Японии и отдыха в Дубае. Теперь россиянки собираются отправится в Испанию на благотворительное выступление. Пока сестры не приняли решения о завершении или продолжении спортивной карьеры.