Сестра Валерия Харламова рассказала, как Козловского утверждали на роль хоккеиста

Данила Козловский воплотил на экране образ знаменитого хоккеиста Валерия Харламова в фильме «Легенда № 17». Однако на эту роль претендовали и другие кандидаты.

«Нам показали пробы пяти актеров — кандидатов на роль Валерки, — поделилась воспоминаниями сестра знаменитого хоккеиста. — И больше всех подошел Козловский. По взгляду. Мы сразу сказали — да! И не пожалели».

Татьяна Борисовна также высоко оценила и актерскую игру Олега Меньшикова, который исполнил роль Анатолия Тарасова, главного тренера СССР по хоккею с шайбой.

«А Олег Меньшиков как характер Тарасова поймал! Хотя и комплекция другая», — процитировало сестру Харламова РИА ФАН.

Напомним, картина «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева вышла на киноэкраны в апреле 2013 года. Фильм рассказывает историю прихода Валерия Харламова к мировой славе и первом матче «Суперсессии СССР — Канада» в 1972 году.

Кинокартину удостоили шести премий «Золотой орел». Также «Легенда № 17» вошла в 100 главных российских фильмов, снятых с 1992 по 2013 год, по версии журнала «Афиша».

Валерий Харламов занимался хоккеем с детства вопреки диагнозу ревмокардит. В итоге спортсмена признали здоровым. Хоккеист стал двукратным олимпийским чемпионом, а также восьмикратным чемпионом мира. Он погиб в автомобильной аварии в 1981 году в возрасте 33 лет.