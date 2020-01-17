    17 января 2020, 12:15

    Сестра Валерия Харламова рассказала, как Козловского утверждали на роль хоккеиста

    Ирина Нагайникова

    Сестра легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова Татьяна Борисовна объяснила, почему на роль ее брата утвердили именно актера Данилу Козловского. Об этом сообщило издание «Спорт-экспресс».

    Данила Козловский воплотил на экране образ знаменитого хоккеиста Валерия Харламова в фильме «Легенда № 17». Однако на эту роль претендовали и другие кандидаты.

    «Нам показали пробы пяти актеров — кандидатов на роль Валерки, — поделилась воспоминаниями сестра знаменитого хоккеиста. — И больше всех подошел Козловский. По взгляду. Мы сразу сказали — да! И не пожалели».

    Татьяна Борисовна также высоко оценила и актерскую игру Олега Меньшикова, который исполнил роль Анатолия Тарасова, главного тренера СССР по хоккею с шайбой.

    «А Олег Меньшиков как характер Тарасова поймал! Хотя и комплекция другая», — процитировало сестру Харламова РИА ФАН.

    Напомним, картина «Легенда № 17» режиссера Николая Лебедева вышла на киноэкраны в апреле 2013 года. Фильм рассказывает историю прихода Валерия Харламова к мировой славе и первом матче «Суперсессии СССР — Канада» в 1972 году.

    Кинокартину удостоили шести премий «Золотой орел». Также «Легенда № 17» вошла в 100 главных российских фильмов, снятых с 1992 по 2013 год, по версии журнала «Афиша».

    Валерий Харламов занимался хоккеем с детства вопреки диагнозу ревмокардит. В итоге спортсмена признали здоровым. Хоккеист стал двукратным олимпийским чемпионом, а также восьмикратным чемпионом мира. Он погиб в автомобильной аварии в 1981 году в возрасте 33 лет.