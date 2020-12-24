facebook_pixel
    24 декабря 2020, 16:47

    Сериал о команде «КАМАЗ-мастер» покажут в 2021 году

    Артур Блянихов

    В следующем году на видеосервисе Premier выйдет спортивный сериал, посвященный российской команде «КАМАЗ-мастер». Об этом сообщила «Газета.ru».

    По данным издания, гонщики спортивных грузовиков станут главными героями нового сериала. Реальные истории из жизни команды «КАМАЗ-мастер» легли в основу сценария.

    В главных ролях задействованы известные российские актеры: Сергей Шакуров, Игорь Петренко, Анатолий Белый и другие. Отмечается, что кинокомпания Art Pictures Vision совместно с телеканалом НТВ занимается производством проекта.