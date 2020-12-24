Сериал о команде «КАМАЗ-мастер» покажут в 2021 году

По данным издания, гонщики спортивных грузовиков станут главными героями нового сериала. Реальные истории из жизни команды «КАМАЗ-мастер» легли в основу сценария.

В главных ролях задействованы известные российские актеры: Сергей Шакуров, Игорь Петренко, Анатолий Белый и другие. Отмечается, что кинокомпания Art Pictures Vision совместно с телеканалом НТВ занимается производством проекта.