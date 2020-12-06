Серхио Перес впервые выиграл Гран-при «Формулы-1»

Мексиканский пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес стал победителем Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне. Для Переса это первая победа в карьере.

На первом круге он стал участником аварии, из-за которой сошли с дистанции Шарль Леклер из «Феррари» и Макс Ферстаппен из «Ред Булл». К концу первого круга Перес занимал последнее место, но смог вырваться вперед.

Вторым финишировал представитель команды «Рено» француз Эстебан Окон — он тоже впервые в жизни поднялся на подиум «Формулы-1». Третьим стал партнер Переса по «Рейсинг Пойнт» канадец Лэнс Стролл.

Россиянин Даниил Квят, представляющий «Альфа Таури», занял седьмое место. Его напарник француз Пьер Гасли — одиннадцатое.

Пилоты «Мерседеса» не заняли призовых мест. Вальттери Боттас приехал восьмым, Джордж Расселл стал девятым. Расселл заменяет в команде заразившегося коронавирусом Льюиса Хэмилтона.