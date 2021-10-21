Сергей Зубов покинул пост главного тренера рижского «Динамо»

Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов покинул свою должность. По официальной версии он ушел из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщил сайт IncNews.

По данным Telegram-канала «АренаБреда», Зубов покинул «Динамо» из-за серьезных финансовых проблем клуба. Инсайдеры отмечают, что в команде регулярно задерживались зарплаты, а также создавались сложности с экипировкой и транспортировкой команды.

Зубов пришел работать в клуб в этом летнем сезоне. Сейчас команда находится на восьмом месте в западной конференции.