Сергей Зубов покинул пост главного тренера рижского «Динамо»
Причиной ухода Зубова могли стали финансовые проблемы клуба
Главный тренер рижского «Динамо» Сергей Зубов покинул свою должность. По официальной версии он ушел из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщил сайт IncNews.
По данным Telegram-канала «АренаБреда», Зубов покинул «Динамо» из-за серьезных финансовых проблем клуба. Инсайдеры отмечают, что в команде регулярно задерживались зарплаты, а также создавались сложности с экипировкой и транспортировкой команды.
Зубов пришел работать в клуб в этом летнем сезоне. Сейчас команда находится на восьмом месте в западной конференции.