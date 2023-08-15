Спорт 15 августа 2023, 16:36 Сергей Ташуев ушел с поста тренера клуба «Ахмат»

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Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Сергей Ташуев покинул свой пост. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт был расторгнут сторонами по обоюдному согласию. Пост главного тренера команды «Ахмат» займет Иса Байтиев, который уже руководил молодежной командой.

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Отмечается, что грозненский клуб по итогам прошедших туров в чемпионате России занимает 11 строчку в турнирной таблице.