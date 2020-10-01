Сергей Степашин заявил о существовании «высшего разума» в футболе

Член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин, комментируя успех «Краснодара» в матче с греческим ПАОК, заявил о существовании «высшего разума» в футболе.

В июне игроки «Динамо» заразились COVID-19. «Краснодар» согласился перенести матч на месяц, а позже динамовцы обыграли его. Команда не смогла напрямую попасть в Лигу чемпионов. «Черно-зеленым» удалось пробиться благодаря победе над ПАОК со счетом 2:1.

«Есть такое понятие в спорте, и в футболе, в частности, — „футбольный бог“. Он был на стороне „Краснодара“, и совершенно справедливо», — процитировал Степашина сайт kp.ru.

По его словам, «высший разум» присутствует везде, просто иногда человек этого не понимает.