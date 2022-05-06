Сергей Силкин заявил о готовности вновь возглавить московское «Динамо»

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что хотел бы вернуться в качестве главы в московское «Динамо». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание «Спорт День за Днем».

Он подчеркнул, что возглавил бы клуб в том случае, если руководящую должность покинет Сандро Шварц. Он подчеркнул, что команда является для него родной.

«Это моя родная команда и единственная, в которой я бы хотел работать, но мне никто не звонил и не предлагал. Приму ли предложение, если оно поступит? Если будет предложение, а не просто так „приходи работать“», — рассказал Силкин.