Сергей Шнуров поддержал протест футбольных фанатов
Фронтмэн группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram опубликовал четверостишие в знак поддержки акции футбольных болельщиков, которые покинули мачт 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
Музыкант написал:
На *** все послать есть право!
За слова опять статья?
Пусть сильней орет орава, —
Руки прочь от фанатья!Сергей Шнуровмузыкант
Акция протеста связана с задержанием в Санкт-Петербурге нескольких десятков болельщиков «Спартака». Их заводящий Валерий Бевзу был оштрафован на пять тысяч рублей за оскорбления форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Фанаты решили уйти со следующего матча на его 30-й минуте. Инициативу поддержали болельщики клубов «Арсенал» и «Локомотив».
Некоторые потянулись к выходу даже раньше. Есть сообщения, что полицейские пытались блокировать фанатов и не выпускать со стадиона. Однако позже им удалось уйти.