  • Сергей Шнуров поддержал протест футбольных фанатов

    06 декабря 2019, 22:56

    Анастасия Кукова

    Фронтмэн группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram опубликовал четверостишие в знак поддержки акции футбольных болельщиков, которые покинули мачт 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».
    Сергей Шнуров поддержал протест футбольных фанатов

    Музыкант написал:

    На *** все послать есть право!

    За слова опять статья?

    Пусть сильней орет орава, —

    Руки прочь от фанатья!

    Сергей Шнуровмузыкант

    Акция протеста связана с задержанием в Санкт-Петербурге нескольких десятков болельщиков «Спартака». Их заводящий Валерий Бевзу был оштрафован на пять тысяч рублей за оскорбления форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Фанаты решили уйти со следующего матча на его 30-й минуте. Инициативу поддержали болельщики клубов «Арсенал» и «Локомотив».

    Некоторые потянулись к выходу даже раньше. Есть сообщения, что полицейские пытались блокировать фанатов и не выпускать со стадиона. Однако позже им удалось уйти.