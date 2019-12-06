Сергей Шнуров поддержал протест футбольных фанатов

Фронтмэн группы «Ленинград» Сергей Шнуров на своей странице в Instagram опубликовал четверостишие в знак поддержки акции футбольных болельщиков, которые покинули мачт 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Музыкант написал:

На *** все послать есть право! За слова опять статья? Пусть сильней орет орава, — Руки прочь от фанатья! Сергей Шнуров музыкант

Акция протеста связана с задержанием в Санкт-Петербурге нескольких десятков болельщиков «Спартака». Их заводящий Валерий Бевзу был оштрафован на пять тысяч рублей за оскорбления форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Фанаты решили уйти со следующего матча на его 30-й минуте. Инициативу поддержали болельщики клубов «Арсенал» и «Локомотив».

Некоторые потянулись к выходу даже раньше. Есть сообщения, что полицейские пытались блокировать фанатов и не выпускать со стадиона. Однако позже им удалось уйти.