Спорт 08 апреля 2024, 14:57 Сергей Семак назвал уверенной игру «Зенита» против «Балтики»

Читать 360tv в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в беседе с «Петербургским дневником» прокомментировал прошедший матч команды с «Балтикой». По словам наставника, он получился уверенным по качеству игры, но не настолько уверенным по счету.

«Не хватило забитых мячей — вратарь сегодня хорошо сыграл, и мы не смогли реализовать то, что создали. Поэтому нервозность присутствовала до финального свистка», — сказал он.

Реклама

Семак отметил, что потеря Вендела на ближайшую игру является для команды серьезной проблемой.

Матч «Зенита» и «Балтики» завершился со счетом 1:0 в пользу петербургской команды.