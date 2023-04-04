Спорт 04 апреля 2023, 13:09 Сергей Юран занял пост главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород»

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Главным тренером футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» стал Сергей Юран, который ранее работал в командах «СКА-Хабаровск» и «Химки». Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на сайт нижегородского клуба.

«Пари Нижний Новгород» по обоюдному соглашению расторг контракт с Артемом Горловым и пожелал бывшему тренеру удачи на профессиональном пути.

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Отмечается, что последним местом работы Юрана был футбольный клуб «Химки», пост главного тренера он покинул летом прошлого года.