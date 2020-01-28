Сергей Юран возглавил подмосковные «Химки»

По данным издания, Юран работал с «Химками» в 2008 году и сохранил команду в премьер-лиге, приняв ее в середине сезона, когда она находилась на последнем месте.

23 января состоялся первый разговор Юрана с генеральным директором клуба Василием Ивановым.

«Иванова в первую очередь интересовало, насколько я готов погрузиться в работу. Мне-то вариант, признаюсь, сразу понравился», — признался 50-летний специалист.

По его словам, во-первых, «Химки» не чужая для него команда. Во-вторых клубом руководят футбольные люди. И, в-третьих, по российским меркам, «Химки» — это узнаваемый бренд.