Спорт 08 февраля 2024, 12:31 Сергачев получил травму в матче НХЛ, его забрали с арены на носилках Хоккеист Сергачев получил травму в первом матче НХЛ после восстановления РИА «Новости»

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Российский защитник команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью‑Йорк Рейнджерс». Спортсмен повредил ногу сразу после того, как вернулся на лед после предыдущей травмы.

Во втором периоде Сергачев использовал силовой примем против канадского игрока Алексиса Лафренье, но упал и травмировал левую ногу. В результате россиянина забрали с ледовой арены на носилках.

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Когда хоккеиста уносили, обе команды провожали его аплодисментами. Перед этим матчем Сергачев уже пропустил 17 игр, в начале января он попал в долгосрочный список травмированных. Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Ранее юного хоккеиста «Тюменского легиона» с черепно-мозговой травмой доставили вертолетом в Екатеринбург из Асбеста. Игрок пострадал во время матча против местной команды.

Аналитики сервиса «АльфаСтрахование» провели исследование и выяснили, что самым травмоопасным видом спорта является футбол. Хоккей оказался на втором месте.