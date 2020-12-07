Серфинг и брейк-данс включены в программу Олимпиады-2024 в Париже

В программу летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже, войдут скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующее решение принял исполком МОК на заседании в понедельник, 7 декабря, пишет «Интерфакс».

Также было принято решение сократить общую квоту спортсменов на Играх в Париже до 10,5 тысяч человек.

Больше всего сократилась квота в тяжелой атлетике. Решение было принято из-за «серьезной озабоченности МОК в отношении Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта».

Существенно была сокращена квота боксеров, поскольку признание Международной федерации любительского бокса в МОК приостановлено, говорится в материале.

Всех членов Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии временно отстранили от участия в мероприятиях, которые проводятся под эгидой МОК Под ограничения попали глава НОК, президент Белоруссии Александр Лукашенко, его сын Виктор, занимающий должность вице-президента НОК, а также член исполкома НОК Дмитрий Басков.