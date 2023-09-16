Спорт 16 сентября 2023, 18:08 Серьезные проблемы со зрением выявили у Камилы Валиевой Фигуристка Валиева рассказала на прокатах сборной о разрыве сетчатки глаза РИА «Новости»

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Фигуристке Камиле Валиевой диагностировали месяц назад разрыв сетчатки глаза. Об этом спортсменка рассказала порталу Sport24 после того, как представила новую короткую программу на контрольных прокатах российской сборной.

Отвечая на вопросы после проката программы под песню I See Red, Валиева пояснила, почему ей пришлось менять каскад, отказываясь от четверных прыжков.

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«Мне на плановой диспансеризации 16 августа сказали, что у меня разрыв сетчатки глаза. Сделали две лазерных коагуляции, и две-три недели я каталась вот так, аккуратно. Вышла на лед я 6 сентября, поэтому снизила нагрузки», — пояснила фигуристка.

Слушания по делу Камилы Валиевой в Спортивном арбитраже в Лозанне пройдут 28–29 сентября. Российская спортсменка, которая потребовала вернуть ей золото чемпионата России и не аннулировать результаты, будет участвовать в заседании по видеосвязи.