Серьезная авария досрочно завершила гонку этапа «Формулы-2» в Сочи

Вторая гонка этапа чемпионата «Формулы-2» в Сочи приостановлена из-за аварии. На седьмом круге два пилота устроили ДТП.

На трассе столкнулись болиды итальянца Луки Гиотто из Hitech Grand Prix и британца Джека Эйткена из Campos. После удара машины врезались в ограждение.

Болид Гиотто загорелся. Оба гонщика самостоятельно покинули трассу, они не получили серьезных травм.

После аварии гонку полностью приостановили красными флагами, написали в Twitter «Формулы-2».

Итоговое положение пилотов в финишном протоколе зафиксировано по итогам пятого круга. Лидирует Гуаньюй Чжоу, вторым шел Никита Мазепин, а третьим — Мик Шумахер.

Чжоу начал заезд с поул-позиции и сохранил лидерство. Мазепин провел неудачный старт, но потом вернул себе второе место. А Шумахер сумел прорваться с восьмой позиции на призовой подиум.

Гонка «Формула-1» проходит 27 сентября. Она завершит российский этап высшего класса гонок. Пилоты стартовали в 14:10 по московскому времени.