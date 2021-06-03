Серена Уильямс вышла в следующий раунд Roland Garros

Матч второго круга Roland Garros между Сереной Уильямс и Михаэлой Бузарнеску завершился победой американки со счетом (6:3, 5:7, 6:1). Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Уильямс встретится в следующем круге с соотечественницей Даниэль Роуз Коллинз, которая одержала победу над спортсменкой из Украины Ангелиной Калининой.

Накануне прошел товарищеский мачт между сборными России и Польши по футболу. Он проходил в рамках подготовки к чемпионату Европы и завершился ничьей со счетом 1:1.