Серена Уильямс ушла с поля после 34 минут игры из-за травмы. Видео

Семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс покинула турнир всего после 34 минут игры. В матче первого круга она встретилась с белорусской спортсменкой Александрой Саснович.

39-летняя Уильямс получила трамву и вынуждена была прекратить борьбу в первом сете при счете 3:3. Она расплакалась.

Уильямс занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она побеждала в турнирах Большого шлема 23 раза в одиночном разряде и 14 раз в парном. За всю свою карьеру Уильямс 73 раза становилась победительницей турниров под эгидой WTA.

Ранее Серена Уильямс заявила, что пропустит Олимпиаду в Токио. По словам теннисистки, на это есть много причин. Но ни одну из них она не раскрыла.