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    29 июня 2021, 23:47

    Серена Уильямс ушла с поля после 34 минут игры из-за травмы. Видео

    Наталья Жуковская

    Семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс покинула турнир всего после 34 минут игры. В матче первого круга она встретилась с белорусской спортсменкой Александрой Саснович.

    Серена Уильямс ушла с поля после 34 минут игры из-за травмы. Видео

    39-летняя Уильямс получила трамву и вынуждена была прекратить борьбу в первом сете при счете 3:3. Она расплакалась.

    Уильямс занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она побеждала в турнирах Большого шлема 23 раза в одиночном разряде и 14 раз в парном. За всю свою карьеру Уильямс 73 раза становилась победительницей турниров под эгидой WTA.

    Ранее Серена Уильямс заявила, что пропустит Олимпиаду в Токио. По словам теннисистки, на это есть много причин. Но ни одну из них она не раскрыла.