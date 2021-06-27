Серена Уильямс не поедет на Олимпиаду в Токио

Четырехкратная олимпийская чемпионка Серена Уильямс заявила, что пропустит Олимпиаду в Токио. По словам теннисистки, на это есть много причин. Но ни одну из них она не раскрыла.

Заявление о пропуске Игр Уильямс сделала на пресс-конференции перед Уимблдоном. Турнир стартует 28 июня, сообщил NBC Sport.

В ответ на вопрос, будет ли она участвовать в Олимпиаде в Токио, спортсменка заявила, что она не включена в состав сборной США.

«Да, на самом деле я не в составе олимпийской команды. Не то чтобы я знала об этом, но если так, то меня и не должно быть в нем», — сказала она.

Отказ от Игр в этом году 39-летняя теннисистка не объяснила.

«Есть много причин, по которым я приняла свое решение, и я не хочу вдаваться в них сегодня, но, возможно, в другой день», — заключила теннисистка.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс занимает восьмое место. В 2000, 2008 и 2012 годах она становилась победительницей Олимпийских игр в парном разряде. В 2012 году спортсменка одержала еще одну олимпийскую победу в одиночном разряде.

Олимпиаду в Токио, помимо Уильямс, пропустят испанский теннисист Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и Денис Шаповалов, представляющий Канаду.