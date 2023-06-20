Спорт 20 июня 2023, 22:19 Сердце остановилось у американского бойца ММА во время тренировки Американский боец ММА Ленциони перенес остановку сердца на тренировке Pixabay

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Американский боец ММА Крис Ленциони перенес остановку сердца во время тренировки. Об этом в соцсетях сообщила жена представителя полулегкого дивизиона Bellator, написала New York Post.

Супруга спортсмена поблагодарила за поддержку болельщиков.

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«Сейчас мы находимся в другом штате. Он находится под наблюдением прекрасных врачей, я и большая часть его семьи рядом с ним. Мы все надеемся на прогресс, которого, как мы знаем, он обязательно добьется», — рассказала жена бойца.

Профессиональный рекорд Криса Ленциони составляет 11 побед и три поражения.

Между тем другой боец смешанного стиля Нэйт Диас стал участником массовой потасовки после боксерского турнира в Новом Орлеане. Спортсмен вступил в схватку с мужчиной и применил на нем удушающий прием, а после несколько раз ударил по голове и животу.

Ранее сообщалось, что младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван выиграл дебютный бой в ММА. Он одержал победу над чемпионом России-2007 по дзюдо Алексеем Леденевым.