Спорт 16 января 2023, 02:40 Фанат «Тоттенхэм Хотспур» ударил ногой голкипера «Арсенала» Публичное достояние

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Разъяренный фанат клуб «Тоттенхэм Хотспур» ударил ногой голкипера «Арсенала» Аарона Рэмсдейла после матча 20-го тура Английской премьер-лиги, сообщила газета Daily Mail.

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Арсенала». Форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон вступил в словесную перепалку с Рэмсдейлом, но тут вмешались стюарды. За этим конфликтом наблюдал один из футбольных болельщиков.

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В тот момент, когда вратарь отошел к краю поля и склонился, чтобы взять бутылку с водой, фанат ударил его ногой в спину. Голкипер был возмущен наглостью мужчины.

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«Это просто позор, потому что это всего лишь футбольная игра», — заявил Рэмсдейл.

Руководство «Тоттенхэма» было шокировано поведением фаната. После изучения запись с камер наблюдения этому человеку запретят посещать матчи. Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Реал» и выиграла Суперкубок Испании.