Сербский защитник Бранислав Иванович попрощался с «Зенитом»

«Ива, для меня было честью играть с таким великом футболистом. Удачи тебе и твоей семье. Буду скучать капитан», — написал Оздоев.

Ранее стало известно, что «Зенит» не будет продлевать контракт со своим теперь уже экс-капитаном. СМИ сообщили, что серб решил уйти после новости о снижении зарплаты.

Браниславу Ивановичу 36 лет. До «Зенита» он 10 лет защищал цвета лондонского «Челси» и был признан одним из лучших и результативных защитников не только в истории лондонского клуба, но и Английской премьер-лиги в целом. Иванович сыграл больше сотни матчей в составе национальной сборной Сербии.

Он воспитывает двух сыновей и двух дочерей-близняшек. Футболист занимается благотворительностью.