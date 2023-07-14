14 июля 2023, 19:19
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона пятый раз подряд
Сербский теннисист Джокович обыграл итальянца Синнера и вышел в финал Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в полуфинале Уимблдона — третьего в сезоне теннисного турнира Большого шлема. Он вышел в финал в пятый раз подряд, написал ТАСС.
Встреча Джоковича с Синнером закончилась со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4) в пользу серба. В финале теннисист сыграет с победителем матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.
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Новак Джокович считается одним из лучших игроков в истории тенниса и рекордсменом по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин.
В 2023 году серб стал первым теннисистом в истории, который выиграл минимум по три раза на всех четырех турнирах серии Большого шлема. Спортсмен трижды побеждал на Открытом чемпионате США, семь — на Уимблдоне, 10 — на Открытом чемпионате Австралии.
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов обнародовала новый рейтинг лучших игроков в мужском одиночном разряде. Его возглавил Джокович. На второй позиции оказался испанец Карлос Алькарас, третье место получил россиянин Даниил Медведев. Последние два спортсмена как раз встретятся на новом матче.
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