Спорт 13 декабря 2023, 12:45 Сербский теннисист Джокович назвал Алькараса самым совершенным игроком в мире

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Сербский теннисист Новак Джокович назвал коллегу из Испании Карлоса Алькараса самым совершенным игроком в мире. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на The Tennis Letter.

«Поражение на Уимблдоне настолько разозлило меня, что мне нужно было выиграть все на американской земле, что я и сделал. Для меня это прекрасная возможность заново изобрести себя и по-настоящему работать усерднее, чем когда-либо», — добавил Джокович.

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В ноябре спортсмен обыграл Алькараса в финале «Мастерса», а также в полуфинале итогового турнира АТР.