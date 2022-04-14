Сербский футболист указал на главную проблему российских игроков

Бывший игрок сборных Сербии и Югославии Саво Милошевич обсудил с «Газетой.ru» проблемы, которые он заметил у российских футболистов.

«Когда я наблюдал за российскими футболистами и командами, то всегда подмечал одну проблему: это мотивация. Я так это вижу», — цитирует Милошевича «Свободная пресса».

По его словам, игрок должен страдать и жертвовать собой ради команды, отдавая на поле 105%. Именно этого, по мнению сербского спортсмена, не хватает российскому футболу.

«Я не говорю, что российские футболисты не хотят этого делать», — добавил собеседник издания.