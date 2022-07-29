Сербский футболист Саша Зделар подписал контракт с ЦСКА

Полузащитник сборной Сербии Саша Зделар официально покинул белградский «Партизан» и перешел в ЦСКА. Накануне стало известно о подписании контракта футболиста с московским клубом, сообщила «Политика сегодня».

В свою очередь пресс-служба сербского клуба подтвердила уход 27-летнего полузащитника в своих соцсетях. В ближайшее время Зделар должен приступить к тренировкам в ЦСКА.

В составе «Партизана» Саша Зделар стал серебряным призером чемпионата Сербии.