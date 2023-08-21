Спорт 21 августа 2023, 17:38 Сербский футболист испанской «Альмерии» Бабич перешел в «Спартак» Футболист Срджан Бабич официально стал игроком московского «Спартака» РИА «Новости»

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Сербский защитник испанской «Альмерии» Срджан Бабич подписал контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба клуба на своем сайте.

Футболист получит шестой номер, контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Сейчас Бабичу 27 лет, ранее он выступал за испанскую «Альмерию» с 2021 года.

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Его карьера начиналась в боснийском «Бораце» и сербской «Воеводине». Бабич отличился, когда выиграл в 2014-м году Кубок Сербии. Защитник также играл за такие команды как «Црвена Звезда», португальский «Фамаликан» и испанский «Реал Сосьедад».

В составе «Црвены Звезды» Бабич трижды становился чемпионом страны.

Ранее московский клуб «Спартак» представил новый комплект формы на 2023–2024 годы. Ее выполнили в красно-черных цветах. Пресс-служба футбольной команды сообщила, что комплект посвящен исторической победе над нидерландским «Аяксом».