Спорт 02 декабря 2022, 22:36 Сербские болельщики пришли на матч со Швейцарией в футболках сборной России На матч Сербия-Швейцария приехало много болельщиков с атрибутикой сборной России РИА «Новости»

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Большое количество болельщиков сборной Сербии приехали на решающий матч команды в футболках и с другой атрибутикой сборной России. Об этом сообщил ТАСС.

Также много фанатов ожидали матча в футболках белградского клуба «Црвена Звезда» с логотипом российской компании «Газпром».

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Кроме россиян, поддержать Сербию приехали болельщики из Казахстана, Азербайджана, Киргизии и других бывших республик СССР. У многих из них «сдвоенные» флаги — с символами России и Сербии.

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Ранее в одном из местных Telegram-каналов появилось видео, на котором сербские любители футбола скандируют «Сербия и Россия — братья на век».

Сегодня, 2 декабря, сербская сборная играет со Швейцарией. Сербии для выхода из группы нужна только победа в этом матче. В случае выигрыша также важно, чтобы в параллельном матче Бразилия не проиграла Камеруну. В таком случае, сербы выйдут в плей-офф.