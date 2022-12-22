22 декабря 2022, 21:51
Сенников оценил шансы «Локомотива» побороться за Кубок России
Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников обсудил с «Матчем ТВ» шансы «железнодорожников» завоевать Кубок России в текущем сезоне.
«Для „Локомотива“ в этом сезоне еще не все потеряно. Да, за медали уже объективно не побороться, но и не стоит называть это борьбой за выживание», — процитировал Сенникова RT.
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Спортсмен напомнил, что в команде был большой спад, связанный с перестановками и приходом новых людей. По его мнению, есть шанс, что скажется фактор нового наставника Михаила Галактионова.
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«Галактионов умеет работать с молодежью и есть определенная уверенность в перспективах этого тренера в „Локо“», — добавил Сенников.
ФК Локомотив
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