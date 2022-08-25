Футболист Бальде Кейта может перейти в «Спартак». Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Telegram-канал журналиста Ивана Карпова.

По данным издания, московский клуб заинтересовался бывшим полузащитником «Лацио», «Монако» и «Интера». «Спартак» может предложить Кейту 1,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне спортсмен завершил свою карьеру в «Кальяри». За клуб он принял участие в 26 матчах. Ему удалось принести команде три гола, а также сделать три результативные передачи.