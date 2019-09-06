Сенегальский нападающий призвал темнокожих футболистов покинуть чемпионат Италии

По данным издания, в адрес Лукаку раздавались расистские крики со стороны фанатов клуба «Кальяри». В свою очередь болельщики «Интера» пояснили, что никакого расизма в подобном поведении не было. Это дань традициям, когда игроков соперника пытаются таким образом вывести из равновесия.

«Конечно, это (выход всех темнокожих игроков из Серии А — прим. ред.) не остановит глупость и ненависть фанатов, но по крайней мере они не будут задевать другие расы», — написал сенегалец в соцсетях.