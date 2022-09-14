Сенатор Варфоломеев: для инвесторов, строящих спортивные объекты, необходимо ускорить окупаемость | 360°

Спорт 14 сентября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Сенатор Варфоломеев: для инвесторов, строящих спортивные объекты, необходимо ускорить окупаемость

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев во время выступления на заседании коллегии Минспорта предложил мотивировать частных инвесторов на строительство новых спортивных объектов. Об этом написала «Парламентская газета».

Он отметил, что в первую очередь необходимо создавать для инвесторов выгодные условия.

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«Чтобы это направление работало в нашей спортивной отрасли, нужно создавать для инвесторов комфортные и выгодные условия. Потому что они, вкладывая деньги, рассчитывают скорее выйти на самоокупаемость», — отметил Варфоломеев.

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В среднем спортивные объекты окупаются за 10 лет. Для того, чтобы стимулировать потенциальных инвесторов вкладываться чаще и активнее, этот срок нужно сократить до пяти лет, считает сенатор.

«Однако инвестор, приходя в какой-либо проект, основанный на принципах государственно-частного партнерства, должен иметь от государства гарантии того, что его вложения окупятся, причем в достаточно короткие сроки», — резюмировал он.

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