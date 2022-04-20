Сенатор Цеков прокомментировал возможное отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Организаторы старейшего в мире теннисного турнира Уимблдон планируют отстранить от участия российских спортсменов. Эту новость для Life прокомментировал член Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

Сенатор назвал подобное решение «русофобией» и заявил, что Западу не нравится, что в России «не желают мириться с тем, что они навязывают». По его мнению, российские теннисисты отнесутся к отстранению спокойно.

«Наши теннисисты должны быть патриотами России и правильно все это воспримут. Все эти спортивные соревнования — это сиюминутное явление, а любовь к отечеству, России, вещь вечная», — считает сенатор.