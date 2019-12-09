Сенатор Климов отреагировал на решение WADA в отношении России
Зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов обсудил с РИА «Новостями» решение WADA (Всемирное антидопинговое агентство) отстранить Россию от крупнейших спортивных соревнований на ближайшие четыре года.
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«Я не думаю, что в нашей стране в антидопинговой политике творится что-то более ужасное, чем в других странах, что есть основания для настолько жестких решений WADA», — цитирует сенатора RT.
Он призвал разобраться с теми, кто отвечает за антидопинговую политику, поскольку они создали поводы для подобных решений WADA. Парламентарий напомнил, что несколько лет назад было очевидно, что Всемирное антидопинговое агентство не отстанет от Москвы и будет использовать любые промахи, дабы развернуть антироссийскую кампанию абсолютно не в спортивных целях.