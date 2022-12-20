Спорт 20 декабря 2022, 23:40 Семшов стал наставником ФК «Чайка»

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Пост главного тренера футбольного клуба «Чайка» занял Игорь Семшов. Об этом сообщил «Царьград».

По словам Семшова, в ближайшее время намерен познакомиться с командой и провести тренировочные сборы. Он подчеркнул, что для любого тренера главное — это результат, который будут показывать его подопечные.

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«Смотрел матчи „Чайки“, есть хорошие футболисты, команда достаточно известная. Зона непростая, некоторые клубы тоже хорошо укомплектованы и ставят перед собой высокие задачи», — заметил 44-летний специалист.

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