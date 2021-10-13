Семья Шумахера продает особняк за 5,5 млрд рублей

Жена автогонщика Михаэля Шумахера Коринна рассказала, сколько будет стоить лечение ее супруга. По ее словам, родные спортсмена уже потратили больше 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.

«Я верила, что у него есть ангелы-хранители, которые за ним присматривают и оберегают его от неприятностей. Михаэль всегда нас защищал, а теперь мы защищаем Михаэля», — поделилась супруга гонщика.

Чтобы покрыть расходы на лечение, семья Шумахера выставила на продажу особняк, который оценивается в 5,5 миллиарда рублей, написало РИА ФАН.

Практически семь лет автогонщик борется с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы, которую получил во время катания в Альпах. Сейчас он прикован к постели и не может передвигаться самостоятельно.