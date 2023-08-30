Спорт 30 августа 2023, 15:48 Семья сбежавшей фигуристки Горбачевой выступила против ее карьеры Бабушка фигуристки Горбачевой заявила о желании вернуть внучку в семью Соцсети

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Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Алина Горбачева практически три года не общалась с родными и постоянно жила с тренером Софьей Федченко. После внезапного исчезновения и такого же возвращения бабушка спортсменки заявила, что не готова мириться с таким положением дел и намерена добиваться возвращения внучки в семью. Об этом она заявила в беседе с сайтом kp.ru.

По словам собеседницы журналистов, тренер настраивала девушку против родных. Бабушка подчеркнула, что станет настаивать, чтобы фигуристка снова жила с матерью.

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«Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует», — заявила собеседница.

Фигуристка Алина Горбачева перестала выходить на связь в минувший понедельник, 28 августа, после посещения катка в «Чкалов Арене».

По камерам наблюдения полицейские выяснили, что после тренировки девушка отправилась в парк на Покровской набережной, где на местном пляже на следующий день нашли ее вещи. К поискам подключились следователи и волонтеры. Столичный поисковой отряд «Лиза Алерт» развернул штаб.

Спортсменку снова обнаружили на камерах наблюдений и вычислили, что она находится в одном из торговых центров Москвы. Нашли пропавшую фигуристку в зале кинотеатра.

Сама девушка на своей странице в социальной сети заявила, что ее исчезновение не связно со спортом. Она попросила прощения у всех, кто переживал за нее все это время и подчеркнула, что уже находится дома вместе с тренером и мамой.