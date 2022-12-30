Спорт 30 декабря 2022, 10:49 Семья Пеле подготовила запрос о выведении из обращения номера футболиста Семья Пеле попросит «Сантос» вывести из обращения легендарный номер «10» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Семья скончавшегося Пеле планирует обратиться в клуб «Сантос» с просьбой вывести из обращения номер «10», под которым играла легенда мирового футбола. Об этом сообщило Globo Esporte.

По информации источника издания, родные Пеле не хотят, чтобы кто-то в «Сантосе» играл в футболке с номером «10». После похорон семья направит в клуб официальный запрос. Известно, что сейчас под 10-м номером за клуб «Сантос» играет венесуэльский полузащитник Эферон Сотельдо.

Реклама

Поклонники знают, что Пеле играл в «Сантосе» на протяжении 18 лет (1956-1974 гг.). За это время клуб шесть раз становился чемпионом Бразилии. Легендарный футболист провел 496 матчей в составе клуба и забил 504 мяча.

Реклама

О смерти на 83-м году жизни Эдсона Аарантиса ду Насименту — Пеле стало известно 29 декабря. Он скончался от рака желудка. Прощание с легендой мирового футбола пройдет на стадионе «Сантос» 2 января и будет длиться сутки. Похоронят Пеле 3 января, на церемонию придут только родственники и самые близкие друзья семьи. В стране сейчас проходит трехдневный траур.