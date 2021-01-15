Семья Нурмагомедова заявила, что Хабиб мог бы вернуться в большой спорт

Хабиб Нурмагомедов может провести еще один бой и возобновить карьеру. Организм чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на это способен, рассказал дядя спортсмена.

Об этом Нурмагомед Нурмагомедов сообщил ТАСС. Он подчеркнул, что не знает, будит ли Хабиб участвовать в боях, однако сейчас боец не реагирует на уговоры. При этом Нурмагомед отметил, что не заставляет его провести 30 боев без проигрышей, а просто провести еще одно сражение.

«Желания у него нет, вижу по нему, но я говорю, что я против, что он закончил. Хорошо, да, мама… Но любая мама скажет, мол, сынок, можно поломать, не ходи, я такой вид [спорта] не люблю. Я против, что он завял, я хочу, чтобы он дрался», — рассказал он.

Кроме того, Нурмагомед отметил, что организм его племянника готов к еще одному поединку. Хабиб победил американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года. После этого он заявил, что уходит из спорта, потому что обещал матери не сражаться без отца, который был его главным тренером. Абдулманап Нурмагомедов умер от коронавируса, не дожив до поединка, которого ждал.

Ранее президент UFC Даны Уайт заявил, что постарается «изо всех сил» надавить на Нурмагомедова и вернуть его в октагон.