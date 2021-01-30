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    30 января 2021, 19:45

    Семина и Бердыева включили в рейтинг лучших футбольных тренеров мира

    Александр Блинов

    Легенды отечественного футбола Юрий Семин и Курбан Бердыев вошли в рейтинг лучших 40 тренеров мира. Полный список представлен на аналитическом ресурсе СlubЕlо.
    Семина и Бердыева включили в рейтинг лучших футбольных тренеров мира

    Бердыев, за свою тренерскую карьеру успевший поработать более чем в десяти клубах, на протяжении 12 лет являлся главным тренером ФК «Рубин». Он занял в рейтинге 27-ю строчку.

    Юрий Семин занял в рейтинге 37-ю позицию. Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал попадание в список изданию «Спорт-Экспресс».

    «Мне, конечно, очень приятно. Моя работа не осталась незамеченной. Трудился исключительно на благо футбола», — сказал Семин.

    Первую строчку рейтинга занял главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. На втором месте — Диего Симеоне из «Атлетико», на третьем — Жозе Моуринью из «Тоттенхэма».

    Список СlubЕlо формируется с помощью специальной системы рейтингов Эло.

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