Семина и Бердыева включили в рейтинг лучших футбольных тренеров мира

Бердыев, за свою тренерскую карьеру успевший поработать более чем в десяти клубах, на протяжении 12 лет являлся главным тренером ФК «Рубин». Он занял в рейтинге 27-ю строчку.

Юрий Семин занял в рейтинге 37-ю позицию. Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал попадание в список изданию «Спорт-Экспресс».

«Мне, конечно, очень приятно. Моя работа не осталась незамеченной. Трудился исключительно на благо футбола», — сказал Семин.

Первую строчку рейтинга занял главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. На втором месте — Диего Симеоне из «Атлетико», на третьем — Жозе Моуринью из «Тоттенхэма».

Список СlubЕlо формируется с помощью специальной системы рейтингов Эло.

Двое футболистов «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Абду Диалло и Марко Верратти ранее были отправлены на самоизоляцию из-за положительных результатов теста на коронавирус.