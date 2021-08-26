Семин выразил мнение, что нужно развивать детский футбол в России

Футбольный эксперт Юрий Семин считает, что нужно финансировать детские школы для развития футбола в России. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По данным ИА Nation News, президент Российского футбольного союза Александр Дюков считает нужным отменить лимит на количество иностранных футболистов в сборной. Семин выразил мнение, что гораздо важнее вкладываться в детские школы, которые готовят будущих футболистов.

«Где школы уровня Академии имени Коноплева, которую финансировал Роман Абрамович и которая подарила нам с десяток игроков национальной команды?» — подчеркнул он.