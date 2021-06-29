Семин: у Украины есть все шансы пройти Швецию

Бывший наставник московских «железнодорожников» Юрий Семин обсудил с RT шансы украинской сборной обыграть шведов в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

Семин заметил, что у сборной Украины была целая неделя на подготовку и за это время подопечные Андрея Шевченко успеют набрать форму.

«В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере, есть потенциал для дальнейшего развития», — подчеркнул Семин.

По его словам, наставник украинской команды хорошо владеет ситуацией, поскольку, будучи футболистом, Шевченко получил немалый опыт выступления на крупных турнирах.

«Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У них есть все шансы пройти Швецию», — допустил специалист.