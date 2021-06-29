facebook_pixel
    29 июня 2021, 14:04

    Семин: у Украины есть все шансы пройти Швецию

    Артур Блянихов

    Бывший наставник московских «железнодорожников» Юрий Семин обсудил с RT шансы украинской сборной обыграть шведов в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.

    Семин заметил, что у сборной Украины была целая неделя на подготовку и за это время подопечные Андрея Шевченко успеют набрать форму.

    «В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере, есть потенциал для дальнейшего развития», — подчеркнул Семин.

    По его словам, наставник украинской команды хорошо владеет ситуацией, поскольку, будучи футболистом, Шевченко получил немалый опыт выступления на крупных турнирах.

    «Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У них есть все шансы пройти Швецию», — допустил специалист.