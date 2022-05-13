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    13 мая 2022, 17:18

    Семин сравнил ситуацию в «Локо» с фильмом «Блеф»

    Артур Блянихов

    Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин обсудил со «Спорт-Экспрессом» ситуацию, которая сложилась внутри команды.

    «Политика Сегодня» напомнила, что руководство клуба приобрело много молодых легионеров для их последующей перепродажи. Семин счел эти планы неправильными и признался, что вся эта история напоминает ему комедию «Блеф» с Адриано Челентано.

    «Рангник с дальнейшим переездом в МЮ, за который англичанам не пришлось платить ни копейки. Что это было такое — никто ничего не понял. С Гисдолем — то же самое», — заметил собеседник издания.