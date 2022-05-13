Семин сравнил ситуацию в «Локо» с фильмом «Блеф»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Семин обсудил со «Спорт-Экспрессом» ситуацию, которая сложилась внутри команды.

«Политика Сегодня» напомнила, что руководство клуба приобрело много молодых легионеров для их последующей перепродажи. Семин счел эти планы неправильными и признался, что вся эта история напоминает ему комедию «Блеф» с Адриано Челентано.

«Рангник с дальнейшим переездом в МЮ, за который англичанам не пришлось платить ни копейки. Что это было такое — никто ничего не понял. С Гисдолем — то же самое», — заметил собеседник издания.