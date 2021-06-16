Семин призвал поддержать сборную России перед матчем с Финляндией

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин призвал забыть поражение сборной России от Бельгии на Евро-2020 и «думать о хорошем» перед предстоящей игрой с финнами, которая пройдет сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА НСН.

«Сегодня нужна победа, и тогда вся ситуация в корне изменится. Надо сегодня нам всем вместе поддержать национальную сборную, и мы будем это делать. Надо думать о будущем, а то, что было — прошло», — подчеркнул Семин.

Он выразил недоумение, почему UEFA решила поставить матч Россия — Финляндия на рабочее время. Семин подчеркнул, что это доставит людям определенные неудобства.

«Но я вижу, что сегодня очень много болельщиков в Питере собираются на матч», — заметил специалист.