Семин призвал больше доверять отечественным тренерам

Экс-наставник столичных «железнодорожников» Юрий Семин посоветовал отечественным командам больше доверять российским тренерам. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Семин заметил, что клубы РПЛ берут иностранных тренеров, у которых нет никакого опыта. В итоге им приходится так же помогать, в частности в той же прессе.

«Даже после плохих игр можно разукрасить так, что, оказывается, он был гением, этот тренер», — цитирует Семина «Газета.ru».

По его мнению, российским тренерам стоит доверять больше, поскольку некоторые из них работают лучше, чем кто-либо.