Семин пожелал Хапову удачи на посту наставника «Локо»

Экс-наставник московских «железнодорожников» Юрий Семин обсудил со «Спорт-Экспрессом» назначение Заура Хапова на пост главного тренера «Локомотива».

«Заур Хапов — человек с большим опытом. Он знает, как выигрывать чемпионат», — цитирует Семина RT.

Он напомнил, что Хапов неоднократно делал это и как игрок, и как тренер «Локо». Семин назвал Хапова человеком высокого профессионализма, у которого всегда был хороший контакт с игроками.

«Он находил правильные решения. Я желаю ему удачи», — сказал специалист.