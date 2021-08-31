Семин отметил навыки психолога у Карпина перед игрой России с Хорватией

Главный тренер ФК «Ростов» Юрий Семин заявил, что мотивация нового главного тренера команды Валерия Карпина может помочь российским футболистам в матче против Хорватии. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Матч будет очень сложный. Мне кажется, у сборной сейчас хороший эмоциональный уровень, поскольку при смене тренера всегда что-то положительное происходит. Предсказать что-то очень сложно, потому что хорваты — одна из лучших команд Европы», — рассказал Семин.

По его мнению, предугадать результат игры сложно. Однако стоит надеяться на хороший исход. Семин назвал Карпина хорошим мотиватором и заявил, что в данном случае может помочь психологический аспект.