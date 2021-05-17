Семин назвал Семака лучшим тренером РПЛ за период последнего сезона

Юрий Семин заявил, что считает коллегу Сергея Семака наиболее выдающимся тренером Российской Премьер-Лиги за прошедший сезон. Об этом сообщили Nation News.

Сергей Семак, который три раза подряд завоевал с «Зенитом» первые места чемпионата России по футболу, по мнению Юрия Семина, стал наилучшим футбольным тренером последнего сезона. Также в тройке лидеров он разместил Игоря Черевченко и Леонида Слуцкого.

Последние матчи сезона прошли 16 мая. По итогам турнира лигу покинули волгоградский «Ротор» и «Тамбов». В следующем сезоне РПЛ выступят самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».