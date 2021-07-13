Семин назвал переход Иосифова в «Вильярреал» российской погрешностью

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу перехода полузащитника Никиты Иосифова в «Вильярреал». Он назвал это событие немножко странной историей. Об этом сообщил сайт Sport24.

По словам Семина, это погрешность российской футбольной системы. Ведь игроки воспитываются в академии с детского возраста, клуб тратит на них деньги. А тут футболист после окончания школы взял и ушел как свободный агент. Он добавил, что это неправильно, написала «Газета.ru».

При этом Семин считает, что Иосифов имеет большой талант. Но в 20 лет уже нужно быть востребованным в первых командах, а не переходить во вторую, заявил тренер.

В заключении он добавил, что Никите правильнее было бы перейти в основную команду послабее, а не во вторую команду «Вильереала» и играть в третьем дивизионе Испании. Несмотря на такое решение футболиста, Семин пожелал ему удачи и скорейшего перехода в основной состав.