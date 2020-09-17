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    17 сентября 2020, 12:26

    Семин назвал «нонсенсом» продажу Миранчука итальянской «Аталанте»

    Полина Петрова

    Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в программе «Все на футбол» на Матч ТВ высказал недовольство по поводу продажи полузащитника Алексея Миранчука итальянской «Аталанте».
    Семин назвал «нонсенсом» продажу Миранчука итальянской «Аталанте»

    Как он считает, «Локомотиву» нужно было повременить и продать футболиста, когда команда выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. По его мнению, уход Миранчука ослабит команду перед серьезной игрой, пишет «Газета.ru».

    «Обезглавить команду перед Лиге чемпионов — это нонсенс, тогда не вижу, для чего мы стремимся попадать в этот великолепный турнир», — подчеркнул советский футболист.

    Ранее СМИ сообщали, что Миранчук мог продолжить свою карьеру в таких командах, как «Интер» или «Милан».

    Новости SMI.FM