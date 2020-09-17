Семин назвал «нонсенсом» продажу Миранчука итальянской «Аталанте»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин в программе «Все на футбол» на Матч ТВ высказал недовольство по поводу продажи полузащитника Алексея Миранчука итальянской «Аталанте».

Как он считает, «Локомотиву» нужно было повременить и продать футболиста, когда команда выступит в групповом этапе Лиги чемпионов. По его мнению, уход Миранчука ослабит команду перед серьезной игрой, пишет «Газета.ru».

«Обезглавить команду перед Лиге чемпионов — это нонсенс, тогда не вижу, для чего мы стремимся попадать в этот великолепный турнир», — подчеркнул советский футболист.

Ранее СМИ сообщали, что Миранчук мог продолжить свою карьеру в таких командах, как «Интер» или «Милан».